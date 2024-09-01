Героизм командира, оборонявшего Малу Локню: "Он всегда был первым и поддерживал нас"

Подчинённые комбата руководившего первыми отрядами обороны приграничья Курской области поделились рассказом о героизме своего командира. В конце августа сообщалось, что военные группировки "Север" успешно отразили попытки ВС Украины прорваться в Малую Локню Суджанского района, заняв оборону в здании ИК- 11.

"Никогда у него не было паники и решений, вредивших другим. Он никого перед собой не гнал, всегда заходил первым. И за это было доверие. Он не заставлял нас идти туда, куда сам не мог зайти. Он вёл наше подразделение", — рассказал радист "Чика".

Он также отметил, что во время атак ВСУ командир батальона принимал обдуманные решения. В частности, в одном из боёв он лично занял позицию с пулемётом, окопался и держал вход, чтобы обезопасить подчинённых. Другой боец "Бах" добавил, что комбат поднимал боевой дух подразделения и не терялся ни на минуту.

"Он моментально принимал решения. Как только противник вошёл в Зеленый Шлях, и начался обстрел, он сразу дал команду действовать справа. Мы пошли, и противник отошёл", — отметил он.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)