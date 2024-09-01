Генерал-майор Алаудинов о подарке от Ахтырского монастыря: "Чайный сервиз с духовной поддержкой"

Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов рассказал историю о том, как матушка Серафима, игуменья Ахтырского монастыря, отправила в подарок спецназу "Ахмат" чайный сервиз.

"Матушка передала чайный сервиз с благословением, чтобы я мог чувствовать духовную поддержку в каждом глотке чая. Для нас это дорого стоит. Такие жесты поддержки укрепляют наши сердца. Такая связь с духовенством — залог нашей силы и единства", — отметил Алаудинов в видео в Telegram-канале.

Он добавил, что искренне желает матушке Серафиме долгих лет, поблагодарил её за подарок и за молитвы за российских бойцов. Матушка Серафима ежедневно молится за бойцов ВС РФ, включая солдат "Ахмата", и лично за генерала. Это свидетельствует о глубокой заботе в эти непростые времена, отметил Алаудинов. В свои 86 лет она сохраняет жизненную силу и бодрость духа, вдохновляя своим примером.

Фото: commons.wikimedia.org/Сергей Секачёв (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)