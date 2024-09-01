Кадры работы российского снайпера от Лисицына: "Неожиданный сюрприз для противника"

Военный корреспондент Евгений Лисицын продемонстрировал кадры работы снайпера российской армии, ликвидировавшего украинского боевика. Соответствующее видео было опубликовано в его Telegram-канале.
"Красивая работа снайпера. Противник гулял по многоэтажке и не ожидал подвоха, но вдруг последовал неожиданный сюрприз", — написал военкор под видео.
На предоставленных кадрах изображён многоэтажный дом, в окне которого появляется украинский военный. Затем раздается выстрел, и боевик падает. Кроме того, ранее были опубликованы кадры погони российского дрона за американским Humvee в Курской области. Российские операторы БПЛА успешно уничтожают технику врага. В операции участвуют FPV и "Ланцеты". Ракетчики ударили по колонне "зерновозов" в Сумской области. Именно такой транспорт ВСУ обычно используют для перевозки оборудования и боеприпасов. Ситуация на Курском направлении остается напряжённой, но без существенных изменений.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Patrik Orcutt (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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