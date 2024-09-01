Ким Дотком предположил, что Байдену может понадобиться ядерный бункер после отпуска

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком убеждён, что президенту Америки Джо Байдену придётся переехать в ядерный бункер после отпуска. В сообщении на платформе Х Дотком задался вопросом: "Потратили бы вы 16 дней на последний пляжный отпуск, зная, что скоро переедете в ядерный бункер?".

Комментарий Доткома прозвучал на фоне длительного отдыха Байдена в Санта-Барбаре и его текущего пребывания в пляжной резиденции в Делавэре. Эти события вызвали сомнения относительно того, насколько активно Байден руководит страной, особенно после объявления о выходе из предвыборной гонки и сокращения публичных мероприятий. Тем временем представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что президент даже в отпуске продолжает исполнять свои обязанности.

Фото: commons.wikimedia.org/Robert O'Neill (Creative Commons Attribution 4.0 International)