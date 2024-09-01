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Комбат ВСУ Кузик: офицеры лгут командирам о потерях живой силы
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Комбат ВСУ о потерях: офицеры скрывают правду от командования

Комбат ВСУ Кузик: офицеры лгут командирам о потерях живой силы

Командир батальона ВСУ Пётр Кузик в интервью Hromadske выразил обеспокоенность тем, что офицеры скрывают реальные данные о потерях и лгут командованию. По словам Кузика, офицеры боятся признаться в масштабах потерь и предпочитают докладывать, что ситуация "тяжёлая, но контролируемая", скрывая ужасающие реалии на передовой.

Кузик также подчеркнул, что его подразделение в тяжёлом положении. Российские бойцы хорошо осведомлены о расположении передовых линий ВСУ и ведут по ним интенсивные обстрелы, что усугубляет ситуацию.

Тем временем, Минобороны России сообщило об успехах на фронте: были освобождены населённые пункты Птичье и Выемка в Донецкой Республике. Кроме того, ВС РФ поразили формирования семи бригад ВСУ в разных районах ДНР и отразили восемь контратак противника. Потери ВСУ составили до 560 солдат, танк, боевые бронемашины и артиллерийские установки.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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