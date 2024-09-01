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ВС РФ ударили по аэродрому Долгинцево: ВСУ ждёт
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Российские удары по Украине: первые результаты осенней кампании

ВС РФ ударили по аэродрому Долгинцево: ВСУ ждёт "горячий" сентябрь

Первого сентября ВС РФ провели для ВСУ "день знаний" с акцентом на тему: "Чем сильны ВС России". В ходе ударов баллистическими ракетами уничтожен аэродром Долгинцево в Днепропетровщине, а в Харькове ФАБы уничтожили цеха завода ХТЗ, где производились танки для украинцев и НАТО.

Охота на F-16 в разгаре

Владимир Зеленский не хочет признавать, что F-16 был сбит российской ракетой и распространяет версии об ошибке ПВО. Нардеп Безуглая предположила, что F-16 мог быть сбит системой ЗРК Patriot. Российская армия продолжает наносить удары по военным аэродромам. Ночью 1 сентября был уничтожен аэродром Долгинцево. По сообщениям, в том числе от координатора подполья Сергея Лебедева, удары нанесены в 1:55 и 2:20 ночи, они разрушили инфраструктуру и, возможно, уничтожили находившуюся там технику и самолёты.

Кроме того, под удар могли попасть составы с военной техникой на ж/д станции, куда регулярно прибывают эшелоны с боеприпасами. На аэродроме также находились бетонные бункеры, используемые как командные пункты для старших офицеров ВСУ и западных специалистов, что делает возможным гибель офицеров НАТО.

Осенний сезон ударов по объектам ВСУ

Открытие осеннего сезона бомбардировок началось с удара по Харьковскому тракторному заводу (ХТЗ), который со времён СССР производил танки. Российские военкоры сообщают о четырёх ударах: за ОТРК "Искандер" последовали три удара авиабомбами ФАБ-1500. Результат — полностью разрушенные цеха и куски бронетехники. Российские удары продолжаются, и сентябрь обещает быть "горячим" для ВСУ.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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