Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Военэксперт Кошкин: Угледар – одна из опор обороны ВСУ на Донбассе
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Кошкин: Угледар — ключевая точка обороны ВСУ, РФ стремится перерезать коммуникации

Военэксперт Кошкин: Угледар – одна из опор обороны ВСУ на Донбассе

Взятие под контроль Угледара в Донецкой Республике позволит ВС РФ перерезать логистику украинских формирований и укрепить позиции на Донбассе. Об этом заявил полковник и завкафедрой политанализа РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в интервью Lenta.ru. По его словам, российские силы активно работают над этой задачей.

"Угледар — одна из опор обороны ВСУ, под которой мы должны успешно действовать, чтобы открыть свободный путь на Запад", — пояснил Кошкин.

Ранее сообщалось о начале штурма Угледара. Активные бои подтвердили служащие 155 гвардейской бригады морпехов Тихоокеанского флота. Штурм был инициирован после того, как ВСУ начали перебрасывать войска в Селидово.

Военный эксперт Борис Рожин также отметил, что ВС РФ получили новые возможности после того, как ВСУ утратили контроль над Константиновкой и трассой Константиновка — Угледар. Это даёт шанс обойти Угледар с севера, создавая угрозу окружения и перекрытия коммуникаций врага.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

OAGroup: в парламенте Азербайджана партия Алиева будет иметь большинство

OAGroup: в парламенте Азербайджана партия Алиева будет иметь большинство

Представители правящей партии Азербайджана "Йени Азербайджан" по итогам парламентских выборов в воскресенье получат большинство в новом составе парламента. Такие данные были представлены организацией США Oracle Advisory Group, которая провела экзит-пол по итогам голосования 1 сентября.

Читать полностью
Политолог Зудин: Запад ограничен в попытках ослабить Россию

Политолог Зудин: Запад ограничен в попытках ослабить Россию

Глава киевского режима Зеленский отказался обменять территорий ради мира и представил новый "победный план", рассчитывая на поставки ВСУ. Однако союзники Украины не спешат удовлетворять его требования. О последствиях авантюр Владимира Зеленского рассказал преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

Читать полностью

Общество

Екатерина Стриженова решила мужественно встретить старость

Екатерина Стриженова решила мужественно встретить старость

Телеведущая Екатерина Стриженова показала фото с признаками старения и поразмышляла о старости.

Читать полностью
Пьяного Прохора Шаляпина приняли за Волочкову

Пьяного Прохора Шаляпина приняли за Волочкову

Прохор Шаляпин удивил подписчиков, показавшись публике в сильном подпитии. Поклонники певца увидели в этом пагубное влияние Анастасии Волочковой.

Читать полностью

Новости