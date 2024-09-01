Кошкин: Угледар — ключевая точка обороны ВСУ, РФ стремится перерезать коммуникации

Взятие под контроль Угледара в Донецкой Республике позволит ВС РФ перерезать логистику украинских формирований и укрепить позиции на Донбассе. Об этом заявил полковник и завкафедрой политанализа РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в интервью Lenta.ru. По его словам, российские силы активно работают над этой задачей.
"Угледар — одна из опор обороны ВСУ, под которой мы должны успешно действовать, чтобы открыть свободный путь на Запад", — пояснил Кошкин.
Ранее сообщалось о начале штурма Угледара. Активные бои подтвердили служащие 155 гвардейской бригады морпехов Тихоокеанского флота. Штурм был инициирован после того, как ВСУ начали перебрасывать войска в Селидово.
Военный эксперт Борис Рожин также отметил, что ВС РФ получили новые возможности после того, как ВСУ утратили контроль над Константиновкой и трассой Константиновка — Угледар. Это даёт шанс обойти Угледар с севера, создавая угрозу окружения и перекрытия коммуникаций врага.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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