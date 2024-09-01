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Риттер: Зеленский ведёт операции ВСУ чтобы укрепить поддержку Запада
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Американский разведчик Риттер: Операции Зеленского нацелены на получение помощи от Запада

Риттер: Зеленский ведёт операции ВСУ чтобы укрепить поддержку Запада

Масштабные операции ВС Украины, включая августовское вторжение в Курскую область, были организованы Владимиром Зеленским главным образом для демонстрации активности армии с целью получить финансы и военную поддержку от Запада. Об этом заявил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Dialogue Works.

"Зеленский волнуется из-за политической составляющей СВО с точки зрения сохранения потока денег и оружия. Поэтому ищет возможности провести военные операции, способные продвинуть противоречащую реалиям теорию о способности ВСУ обеспечить постоянное сопротивление. Вот почему они устроили бои за Бахмут и Авдеевку, и контрнаступление в 2023 году, а также атаковали Курскую область", — рассуждает Риттер.

По его словам, предыдущие неудачи украинских операций уже продемонстрировали, что ситуация в Курской области завершится не в пользу ВСУ.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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