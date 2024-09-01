Дандыкин: Украина может получить миллион дронов для сдерживания российского наступления

Капитан первого ранга Василий Дандыкин сообщил, что ВСУ располагают значительным количеством дронов благодаря поставкам из-за рубежа. Его слова приводит "Лента.ру".

"Есть международная организация по поставке БПЛА Украине, в неё входит 15 государств", — напомнил эксперт.

По словам Дандыкина, члены коалиции по поставкам коптеров планируют отправить ВСУ до февраля 2025 года миллион различных беспилотных аппаратов.

"Сейчас это единственное, чем они могут приостанавливать наступление наших войск. Миллион — это очень много", — подчеркнул он.

В ночь на 1 сентября дежурные средства ПВО России перехватили 158 украинских беспилотников над 15 регионами страны. По данным Минобороны РФ, ВСУ попытались атаковать объекты на территории России с использованием беспилотных аппаратов самолётного типа. Один из сбитых дронов упал и повредил техническое помещение МНПЗ в Капотне.

Фото: commons.wikimedia.org/Олександр Перевозник / Oleksandr Perevoznyk (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)