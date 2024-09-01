Российские БМП-3 ликвидировали наблюдательные пункты ВСУ в зоне спецоперации

Экипажи БМП-3, произведённые "Курганмашзаводом" в составе холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха успешно уничтожили замаскированные пункты наблюдения и скопление личного состава ВС Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи БМП-3 противостоят противнику. В этот раз бронегруппа "Запада" на БМП-3 уничтожила замаскированные пункты наблюдения и скопление живой силы ВСУ", — говорится в сообщении в telegram-канале Минобороны.

Также стало известно, что российские бойцы на БМП-3 ликвидировали замаскированных боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации. Также "Курганмашзавод" отправил очередную партию новых бронемашин в рамках выполнения госзаказа.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)