Владимир Зеленский оценил ситуацию на передовой, обозначив непростые условия для ВСУ на четырёх ключевых направлениях. В своём обращении он отметил сложности в подконтрольных Киеву частях Донецкой Республики и на Харьковщине.
Зеленский обсудил текущие бои с главкомом ВСУ Александром Сырским. По словам украинского лидера, "покровское направление — больше всего штурмов, непросто на краматорском, купянском и торецком направлениях". Вчера Сырский доложил Зеленскому о ситуации на покровском участке, а также затронул обстановку в Курской области на заседании Ставки.
Для вторжения в Курскую область Украина вывела элитные подразделения ВСУ из Донбасса. После этого российское наступление в ДНР ускорилось, и россияне могут взять Покровск уже в сентябре, пишет The Telegraph.
"Я такой скорости никогда не видел", — рассказал изданию командир подразделения воздушной разведки ВСУ под Покровском.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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