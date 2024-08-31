Пеллегрини отказал гражданам Словакии в просьбах вступить в ВСУ

Петер Пеллегрини, исполняющий обязанности президента Словакии 15 июня 2024-го, отклонил просьбы четырёх граждан о разрешении служить в ВС Украины. Об этом сообщило агентство TASR со ссылкой на администрацию главы.
По данным агентства, "президент получил четыре прошения от граждан Словакии, касающиеся службы в рядах ВСУ. Все они отвергнуты". В Словакии граждане могут вступать в иностранные военные подразделения только с разрешения президента, иначе их привлекут к уголовной ответственности с длительными сроками тюремного заключения.
Пеллегрини ранее неоднократно заявлял, что конфликт на Украине не имеет военного решения. С октября 2023-го власти Словакии приостановили военную помощь ВСУ, сосредоточив усилия на гуманитарной поддержке и участии в восстановлении страны.
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