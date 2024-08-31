Хорватия вручила Украине ключи от системы разминирования на форуме GLOBSEC

Вице-премьер Хорватии Иван Анушич передал ключи от робокомплекса разминирования DOK-ING MV-4 властям Украины в ходе форума GLOBSEC, проходящего в Праге. Анушич отметил, что Хорватия активно сотрудничает с киевским режимом в сфере разминирования как на двустороннем, так и на международном уровнях.

"Загреб работает с Киевом в вопросах разминирования, и Украина имеет союзника в лице Хорватии", — подчеркнул он.

Министр добавил, что на международной арене Хорватия участвует в коалиции по разминированию, инициированной Литвой.

"Мы имеем основания верить, что она принесёт заметные результаты", — отметил Анушич.

Он также поделился успехами конференции 2023 года в Загребе, где удалось собрать почти миллиард евро для поддержки разминирования Украины. После Анушич вручил символические ключи от системы DOK-ING MV-4 замминистру Игорю Бескоровайному и замминистра стратегических отраслей Сергею Боеву. Компания DOK-ING сообщила, что с начала СВО передала Украине 42 роботизированных комплекса и обучила 150 специалистов для работы.

Фото: commons.wikimedia.org/Damir Sencar - European Commission (Creative Commons Attribution 4.0 International)