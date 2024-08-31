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Зеленский призвал Запад разрешить ВСУ бить дальнобойными ракетами по России
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Зеленский: Запад должен разрешить ВСУ использовать дальнобойные ракеты против России

Зеленский призвал Запад разрешить ВСУ бить дальнобойными ракетами по России

Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с призывом разрешить использование дальнобойных ракет для ударов по РФ. По его словам, такие удары могут стать решающим фактором, заставив Кремль искать путь к переговорам о мире. Об этом Зеленский написал на своём канале в Telegram.

"Я обращаюсь к Штатам, Британии, Франции и ФРГ: дайте разрешение всецело защитить Украину. Нам нужны разрешения на дальнобойность", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Киев и западные страны уже достигли договорённостей о поставках систем ПВО для ВСУ, и теперь настало время использовать эти возможности для ударов вглубь России.

"Не откладывайте жизненно важные решения", — добавил лидер.

Зеленский также поблагодарил своих союзников за поддержку. В то же время российская сторона призвала международное сообщество осудить вторжение ВСУ на российскую территорию.

"В очередной раз призываем международные организации осудить террористические атаки украинских боевиков", — заявила Мария Захарова.

Фото: commons.wikimedia.org/Kmu.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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