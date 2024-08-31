Лавров: Заявление о единственности "формулы мира" Зеленского — дилетантизм или безумие

Министр Сергей Лавров охарактеризовал мнение о том, что "формуле мира" Зеленского нет альтернативы, как "дилетантизм, либо безумие". Такое заявление Лавров сделал в интервью в фильме "Мосты на Восток".

Так, 29 августа Жозеп Боррель на заседании в Брюсселе отметил, что роль дипломатического урегулирования возрастает, что единственным заслуживающим внимания планом остаётся формула Зеленского.

Лавров выразил недовольство этим мнением, сказав: "Это тупик. Боррелю хочется остаться в истории главным русофобом в ЕС. Он уходит с постов. Это дилетантизм, либо безумие, которое подменило разум дипломатов и политиков на Западе".

Министр добавил, что Москва не обсуждает свою территорию с другими странами, и напомнил, что Владимир Путин в июне выдвинул условия для прекращения огня и начала переговоров. После атаки на Курщину прежний сценарий переговоров невозможен.

"Формула мира" Зеленского была представлена в ноябре 2022-го и включает 10 пунктов, среди которых требование о выводе ВС РФ на границы 1991 года. Это касается Крыма, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Фото: commons.wikimedia.org/Sebastian Zwez (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)