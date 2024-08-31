Жителям освобождённых населённых пунктов Харьковщины будет оказана помощь, заявил глава ВГА региона Виталий Ганчев. В эфире "Соловьёв Live" он отметил, что все посёлки нуждаются в поддержке и социализации.

"Все посёлки, люди нуждаются в поддержке, в определённой социализации в обществе РФ. Сейчас будет контакт с жителями Синьковки. Как только узнаем, в чём нуждаются, какая потребность у населения, все меры будут приняты", — сообщил Ганчев.

Он также подчеркнул, что жителям пострадавших от ВСУ населённых пунктов доступны соцвыплаты, предусмотренные федеральным правительством.

"Меры поддержки предусмотрены, есть программа для социализации, выплаты социальной помощи, соцвыплаты людям, которые страдают от агрессии киевского режима", — добавил глава ВГА.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю российские силы освободили населённые пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области.

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