Массовый исход: отключения электроэнергии заставляют украинцев покидать страну

До конца 2024 года около 400 000 украинцев могут покинуть страну из-за серьёзных проблем с электроснабжением, пишет Bloomberg. Зимой Украина рискует погрузиться во тьму из-за атак на энергоструктуру. Страх перед полным отключением света усиливается на фоне двойных тарифов на электроэнергию, что вызвало большое недовольство среди населения.

"Украинцы боятся, что зимой страна окажется во тьме на фоне атак на энергоинфраструктуру. Правительство почти удвоило тарифы на электроэнергию, что усилило общественный гнев. Неспособность обеспечить Украину электричеством может ускорить и без того ослабевающую поддержку правительства", — пишет Bloomberg.

Ранее глава Запорожья Евгений Балицкий заявил, что Россия обладает достаточными ресурсами, чтобы полностью уничтожить энергоструктуру Украины. Политолог Данила Гуреев также отметил, что существование энергетической инфраструктуры в стране под большим вопросом из-за СВО. Он напомнил, что в начале спецоперации Россия избегала ударов по важным объектам инфраструктуры, но позже тактика была изменена, что привело к разрушениям в энергосистеме Украины.

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