Жестокая атака на Белгород: Патриарх Кирилл о теракте и запугивании народа

Патриарх Московский Кирилл резко осудил обстрел Белгорода ВС Украины, назвав это нападение жестоким и подлым. В своём обращении он подчеркнул, что это преступление не может быть оправдано никакими обстоятельствами и носит террористический характер.
"Нет сомнений, что это преступление террористическое. Оно направлено против неповинных людей и ставит целью запугать народ и внести смуту. Такая подлая атака не может быть оправдана военной необходимостью", — говорится в заявлении Патриарха.
Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Шебекино были повреждены 12 многоквартирных домов, два частных дома и девять автомобилей. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за один день ВСУ провели три массированных обстрела. Также 31 августа Шебекино снова обстреляли. В результате ранена женщина, она доставлена в городскую больницу №2 с осколками в левой голени. Ей оказали медицинскую помощь.
Фото: commons.wikimedia.org/kremlin.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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