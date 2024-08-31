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Патриарх Кирилл: нападение ВСУ на Белгород – подлость и жестокость
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Жестокая атака на Белгород: Патриарх Кирилл о теракте и запугивании народа

Патриарх Кирилл: нападение ВСУ на Белгород – подлость и жестокость

Патриарх Московский Кирилл резко осудил обстрел Белгорода ВС Украины, назвав это нападение жестоким и подлым. В своём обращении он подчеркнул, что это преступление не может быть оправдано никакими обстоятельствами и носит террористический характер.

"Нет сомнений, что это преступление террористическое. Оно направлено против неповинных людей и ставит целью запугать народ и внести смуту. Такая подлая атака не может быть оправдана военной необходимостью", — говорится в заявлении Патриарха.

Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Шебекино были повреждены 12 многоквартирных домов, два частных дома и девять автомобилей. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за один день ВСУ провели три массированных обстрела. Также 31 августа Шебекино снова обстреляли. В результате ранена женщина, она доставлена в городскую больницу №2 с осколками в левой голени. Ей оказали медицинскую помощь.

Фото: commons.wikimedia.org/kremlin.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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