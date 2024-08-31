Украина просит США о помощи: $800 млн на восстановление энергетики

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что страна передала Америке запрос на предоставление $800 млн для восстановления энергоструктуры. Об этом она написала в соцсети Х, комментируя итоги поездки делегации Украины в Соединённые Штаты.
По её словам, энергетика была одной из ключевых тем обсуждения во время визита. Украина передала американским властям список "критически важного оборудования для ремонта энергетической системы". Свириденко подчеркнула, что более 50% энергетической инфраструктуры страны пострадало от обстрелов.
Также 30 августа Минобороны России заявило о массированных ударах по украинским объектам, среди которых были и критически важные объекты энергетики. В тот же день стало известно о планах по увольнению главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Его обвиняют в недостаточной защите энергетических объектов.
Фото: commons.wikimedia.org/European Commission (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Вучич усомнился во вступлении Сербии в ЕС до 2030 года
Президент Сербии Александар Вучич не ожидает вступления своей страны в ЕС ранее 2030 года, он сомневается в реальных перспективах расширения Евросоюза. Выступая на конференции Globsec в Праге, Вучич подчеркнул, что не оптимист в этом вопросе.
Париж бастует за отставку Макрона по призыву "Патриотов"
По призыву партии "Патриоты" в Париже прошёл митинг с требованием отставки президента Франции Эмманюэля Макрона. Манифестация собрала сотни человек на площади Данфер-Рошро в субботу на фоне политического кризиса в стране. Уже более 45 дней после парламентских выборов правительство не сформировано, что вызывает недовольство у населения.
Юрий Лоза раскритиковал "Новую волну" за выбор победителей: спеть им не дали
Певец Юрий Лоза нашёл ещё одно доказательство правоты своего подозрения, узнав, кто стал победителем конкурса "Новая волна" в Сочи.
В Telegram отказала функция "Найти людей рядом"
Функция "Найти людей рядом" в Telegram перестала работать. Она предназначена для быстрого обмена контактами с людьми поблизости, либо для поиска новых друзей. Однако сейчас при попытке ей воспользоваться мессенджер долго ищет аккаунты, но не выводит результат поиска.