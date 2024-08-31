Украина просит США о помощи: $800 млн на восстановление энергетики

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что страна передала Америке запрос на предоставление $800 млн для восстановления энергоструктуры. Об этом она написала в соцсети Х, комментируя итоги поездки делегации Украины в Соединённые Штаты.

По её словам, энергетика была одной из ключевых тем обсуждения во время визита. Украина передала американским властям список "критически важного оборудования для ремонта энергетической системы". Свириденко подчеркнула, что более 50% энергетической инфраструктуры страны пострадало от обстрелов.

Также 30 августа Минобороны России заявило о массированных ударах по украинским объектам, среди которых были и критически важные объекты энергетики. В тот же день стало известно о планах по увольнению главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Его обвиняют в недостаточной защите энергетических объектов.

Фото: commons.wikimedia.org/European Commission (Creative Commons Attribution 4.0 International)