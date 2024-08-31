Администрация Джо Байдена сознательно пересекает собственные красные линии в украинском конфликте, что лишь обостряет ситуацию. Такое мнение высказал бывший офицер ВС США Дэвид Пайн в интервью Dialogue Works.

"Киев не получит разрешения бить вглубь России, вот только каждый раз, когда Байден сам устанавливает красные линии, мы их пересекаем и продолжаем эскалацию. Я считаю глупостью раздувать проигрышную войну против крупнейшей ядерной державы, когда у нас нет чёткой стратегии и достижимой цели", — заявил Пайн.

По мнению эксперта, столь агрессивная политика Вашингтона может измениться только при смене власти.

"У Америки нет причин поддерживать конфликт на Украине, лидеры должны отвернуться от эскалации и положить всему конец. В случае победы Трампа у нас наилучшие шансы сделать это, ведь администрация Байдена оторвана от реальности и привержена стратегии либеральной гегемонии", — подчеркнул Пайн.

Напомним, что в середине июля Пентагон заявил, что не разрешает ВСУ использовать американские ракеты ATACMS для ударов по России, но это решение может быть пересмотрено. Тем временем украинские власти продолжают оказывать давление на Штаты, требуя снятия запрета на использование этих ракет.

Фото: commons.wikimedia.org/Daniel Schwen (Creative Commons Attribution 4.0 International)