Бездорожье осенью: почему ВСУ столкнутся с трудностями на фронте

С наступлением осени главной проблемой для военной техники ВСУ станет бездорожье, заявил военный эксперт, доцент РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов "Ленте.ру". Эксперт подчеркнул, что ухудшение погоды, сопровождаемое непроходимыми дорогами, существенно усложнит передвижение техники на передовой.

"На фронте будет бездорожье, непроходимость, и всё будет зависеть от того, какие у тебя БТР, танки и авто. Наши танки, БТР и машины приспособлены, они создавались для этого. А вот Abrams и немецкие танки, британские БТР — не думаю, что приспособлены. Ещё зимой 2023 и осенью показывали, как они застревали на дорогах в ЛДНР, даже до линии фронта не доезжали, по башню вязли в грязи", — отметил Глазунов.

Эксперт подчеркнул, что российские подразделения имеют значительный опыт ведения боёв в сложных условиях и обладают техникой, адаптированной для работы в таких ситуациях. Глазунов считает, что замедление темпа боевых действий маловероятно.

"Второе — это дожди и холода. Для солдат и офицеров это неудобства. В таких погодных условиях нужно переходить на зимнее, требуется новая одежда, это стесняет передвижение", — добавил он.

Таким образом, погодные условия осени, хотя и усложнят ситуацию для обеих сторон, вряд ли смогут существенно повлиять на ход боевых действий. Однако проблемы с передвижением техники ВСУ могут стать одним из факторов, влияющих на операции на фронте.

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