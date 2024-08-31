Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Лавров: под Курском замечены иностранные кадровые военные
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Сергей Лавров заявил о присутствии иностранных кадровых военных в Курской области

Лавров: под Курском замечены иностранные кадровые военные

Глава МИД России Сергей Лавров высказал предположение о присутствии иностранных кадровых военнослужащих в Курской области. В беседе с RT он отметил, что в ходе провокации в регионе, которую организовали подразделения ВСУ, возможно, участвовали как наёмники, так и профессиональные военные из-за рубежа.

"Что касается цели тех, кто организовал провокацию в Курской области, атаку нацистских подразделений с большим числом наёмников, а может быть и кадровых военнослужащих, там уже слышна иностранная речь", — сказал Лавров.

Министр также добавил, что ему трудно судить о намерениях организаторов, поскольку западные коллеги часто проявляют изощрённость в действиях.

"Они по-своему иногда всё выворачивают", — отметил он.

Фото: commons.wikimedia.org/Vladimir Fedorenko (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Лавров назвал преступными методы наказания палестинцев за теракт ХАМАС

Лавров назвал преступными методы наказания палестинцев за теракт ХАМАС

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Мостам на Восток" осудил методы коллективного наказания палестинцев после теракта 2023 года. Он назвал их преступными и отметил, что Москва осуждает действия ХАМАС.

Читать полностью
Политолог Топорнин связал охлаждение между Москвой и Белградом с давлением ЕС

Политолог Топорнин связал охлаждение между Москвой и Белградом с давлением ЕС

Охлаждение взаимоотношений между РФ и Сербией связано с политическим давлением ЕС на Белград, считает Николай Топорнин, доцент МГИМО. В разговоре с "Лентой.ру" он пояснил, что Сербия как кандидат в ЕС сталкивается с противоречием между официальной позицией и развитием контактов с Москвой.

Читать полностью

Общество

Юрий Лоза раскритиковал

Юрий Лоза раскритиковал "Новую волну" за выбор победителей: спеть им не дали

Певец Юрий Лоза нашёл ещё одно доказательство правоты своего подозрения, узнав, кто стал победителем конкурса "Новая волна" в Сочи.

Читать полностью
В Telegram отказала функция

В Telegram отказала функция "Найти людей рядом"

Функция "Найти людей рядом" в Telegram перестала работать. Она предназначена для быстрого обмена контактами с людьми поблизости, либо для поиска новых друзей. Однако сейчас при попытке ей воспользоваться мессенджер долго ищет аккаунты, но не выводит результат поиска.

Читать полностью

Новости