Глава МИД России Сергей Лавров высказал предположение о присутствии иностранных кадровых военнослужащих в Курской области. В беседе с RT он отметил, что в ходе провокации в регионе, которую организовали подразделения ВСУ, возможно, участвовали как наёмники, так и профессиональные военные из-за рубежа.

"Что касается цели тех, кто организовал провокацию в Курской области, атаку нацистских подразделений с большим числом наёмников, а может быть и кадровых военнослужащих, там уже слышна иностранная речь", — сказал Лавров.

Министр также добавил, что ему трудно судить о намерениях организаторов, поскольку западные коллеги часто проявляют изощрённость в действиях.

"Они по-своему иногда всё выворачивают", — отметил он.

Фото: commons.wikimedia.org/Vladimir Fedorenko (Creative Commons Attribution 4.0 International)