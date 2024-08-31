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Волонтёр из Курска Перькова помогает гражданским и бойцам ВС РФ
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История волонтёра из Курска: Ольга Перькова оставила театр ради помощи на Донбассе

Волонтёр из Курска Перькова помогает гражданским и бойцам ВС РФ

Волонтёр Ольга Перькова с весны 2022-го помогает военным и гражданским, доставляя гуманитарную помощь на Белгородчину, в ЛДНР и сам Донецк. Сейчас, взяв отпуск, она вернулась в родной регион, чтобы продолжить свою миссию.

Ольга актриса, ранее снималась в кино и играла в театре, а также возглавляла курское отделение ДОСААФ. Она почувствовала внутренний порыв помогать бойцам и считает, что это может быть связано с генетической памятью: в детстве её бабушка рассказывала, как в годы войны дети носили еду партизанам.

Ольга увидела пост во "ВКонтакте" со сбором посылок для военных в Белгородской области. Она связалась с автором и предложила помощь. Многие откликнулись на её призыв, приносили тёплую одежду, продукты и лекарства. Она лично доставила собранную помощь бойцам, вышедшим из-под мощного обстрела. Этот момент стал для неё переломным, и Ольга решила, что будет помогать.

Однажды Ольгу задержали пограничники, сообщив, что на неё поступила ориентировка. Спустя несколько месяцев один извинился, объяснив, что это был ложный донос. Вскоре Ольга создала группу в Telegram, где публиковала отчёты о поездках и новых сборах. Со временем её деятельность расширилась, и она стала принимать заявки не только из ДНР, но и из Запорожской и Херсонской областей. Запросы варьировались от тёплых носков и генераторов до коптеров и бронежилетов. В итоге Ольге предложили возглавить хозяйственный сектор исполкома в Донецке, и она согласилась, решив помогать региону изнутри.

Фото: commons.wikimedia.org/Luis Alvaz (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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