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Пентагон рекомендовал Зеленскому завершить Курскую операцию и укрепить позиции в ДНР

"Резидент": Пентагон призвал Зеленского завершить операцию ВСУ под Курском

Пентагон рекомендовал Владимиру Зеленскому прекратить атаку ВСУ на Курскую область и сосредоточить силы на Покровском участке в Донецкой Республике. Об этом пишет Telegram-канал "Резидент".

"Наш источник в ОП Украины сообщил, что в штаб-квартире МО США рекомендовали завершить Курскую операцию и перебросить ВСУ на покровское направление для ликвидации обвала ЛБС", — информирует Telegram-канал.

В публикации также отмечается, что если российские бойцы захватят Покровск (Красноармейск), тогда Запад может потерять интерес к дальнейшей поддержке киевского режима.

Ранее стало известно, что ВС РФ смогли прорвать оборону ВСУ под Покровском. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, противник почти не оказывает сопротивления и покидает позиции, зачастую уже при первых атаках.

Фото: сommons.wikimedia.org/Office of the Secretary of Defense - Public Affair (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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