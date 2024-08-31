Пентагон рекомендовал Владимиру Зеленскому прекратить атаку ВСУ на Курскую область и сосредоточить силы на Покровском участке в Донецкой Республике. Об этом пишет Telegram-канал "Резидент".
"Наш источник в ОП Украины сообщил, что в штаб-квартире МО США рекомендовали завершить Курскую операцию и перебросить ВСУ на покровское направление для ликвидации обвала ЛБС", — информирует Telegram-канал.
В публикации также отмечается, что если российские бойцы захватят Покровск (Красноармейск), тогда Запад может потерять интерес к дальнейшей поддержке киевского режима.
Ранее стало известно, что ВС РФ смогли прорвать оборону ВСУ под Покровском. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, противник почти не оказывает сопротивления и покидает позиции, зачастую уже при первых атаках.
Фото: сommons.wikimedia.org/Office of the Secretary of Defense - Public Affair (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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