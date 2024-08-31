ВС Украины не думали оставлять в живых жителей сёл Новожеланное и Заветное в Донецкой Республике (ДНР). Об этом стало известно из показаний пленного боевика Киева, который сообщил бойцам ВС РФ, что гражданских лиц планировали убить до прибытия российских сил.
"В этих сёлах осталось 26 жителей. У ВСУ был приказ в живых их не оставлять, но они не успели", — рассказал штурмовик 228 полка "Тобол".
Благодаря оперативным действиям ВС РФ жители этих населённых пунктов были спасены. Ранее сообщалось, что подразделения "Центра" освободили населённый пункт Кирово в ДНР. Неделя выдалась "урожайной" для группировок "Юг", "Запад" и "Центр". "Юг" освободил Константиновку — важный логистический узел ВСУ на перекрёстке трассы, соединяющей Марьинку, Угледар и Успеновку. Через неё со стороны Курахова осуществлялось снабжение гарнизона Угледара, который долгие месяцы остаётся крепким орешком для ВС РФ. Теперь положение засевшей группировки ВСУ ухудшится.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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