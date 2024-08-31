США ограничивают поставки ракет ATACMS Украине: CNN объясняет причины

ВС Украины не должны ожидать от Пентагона новых поставок ракет ATACMS, поскольку запасы этих снарядов в Америке крайне ограничены, а производство новых ракет требует времени. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

"США дали ясно понять, что Киеву не стоит ждать новых ATACMS из-за ограниченного количества ракет на складах и долгого производства", — говорится в материале.

Ранее источники CNN сообщили, что в Вашингтоне хотели бы, чтобы ВСУ использовали ракеты ATACMS для атак по Крыму, а не по Курской области. Это предложение связано с ограниченным количеством ракет, которые Штаты могут поставить Украине.

Чиновник также заявил, что что многие из целей ВСУ в России находятся за пределами действия ATACMS, поскольку Вс РФ вывели оттуда своё вооружение. Речь прежде всего о самолётах, запускающих авиабомбы с УМПК. Министр обороны Украины Умеров уже передал администрации Байдена список целей в РФ, куда Киев предлагает ударить, если США снимут запрет на дальнобойные ракеты

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