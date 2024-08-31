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Военкор Коц: Комбат Отмель погиб, спасая бойцов ВС РФ в
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Комбат "Отмель" погиб в Курской области, защищая своих бойцов от окружения

Военкор Коц: Комбат Отмель погиб, спасая бойцов ВС РФ в "Брестской крепости" ИК-11 под Курском

Военкор Александр Коц рассказал о героическом подвиге комбата "Отмеля", который пал в бою, спасая своих бойцов в Курской области. Как рассказал замкомандира батальона 9 полка 18 дивизии 11 корпуса "Кадет", он сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни, где ВС РФ более двух недель удерживали позиции в полном окружении, не позволяя ВСУ продвинуться вглубь региона.

Командир был кадровым офицером, чей авторитет и сила поддерживали дух бойцов. В критический момент солдаты оказались зажаты в женской колонии ИК-11. Несмотря на тяжёлые условия, они смогли выполнить задачу и не допустили расширения плацдарма ВСУ, пока к приграничью продвигались подкрепления. Морпехи и десантники, прибывшие на помощь, вступили в бой, сменив истощённый батальон.

Коц сообщил, что на момент подготовки материала о курской "Брестской крепости" комбат "Отмель" числился пропавшим без вести. Позже вышедшие из окружения бойцы подтвердили, что командир погиб, защищая своих солдат. Ранее Коц отмечал, что российские военные в Курской области повторили подвиг защитников Брестской крепости, стойко сдерживая наступление ВСУ в Малой Локне с первого дня вторжения.

Фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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