Нидерланды передают Украине 28 вездеходов Viking

Минобороны Нидерландов объявило о передаче ВСУ 28 бронированных гусеничных вездеходов Viking. Об этом сообщил министр Рубен Брекелманс в социальной сети X. Он уточнил, что солдаты ВСУ уже прошли подготовку по их применению при поддержке Корпуса морской пехоты страны.
Viking — это амфибийный бронеавтомобиль, способный передвигаться по воде на скорости до 5 км в час. Он предназначен для транспортировки живой силы и может использоваться в различных условиях на суше и воде.
С начала СВО Нидерланды уже передали Украине немалое количество военной техники, включая 60 танков Т-72, более 200 БМП YPR, около 100 танков Leopard 1 совместно с Данией и ФРГ, восемь установок PzH2000, два ЗРК Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, миномёты, винтовки, пулемёты и боеприпасы. Кроме того, Гаага обещала передать Киеву 24 борта F-16.
Фото: сommons.wikimedia.org/Ministerie van Buitenlandse Zaken (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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