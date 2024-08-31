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RT опубликовал кадры ликвидации ВСУ авиабомбами ФАБ в Волчанске
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Эффектные кадры ликвидации ВСУ в Волчанске: RT показал авиаудары ФАБами

RT опубликовал кадры ликвидации ВСУ авиабомбами ФАБ в Волчанске

RT опубликовал видеозапись, на которой БПЛА ВС РФ выявили местоположение украинских военных, а затем авиация нанесла удары авиабомбами ФАБ по штурмовикам ВСУ и группе эвакуации в Волчанске.

Взвод БПЛА 1 батальона 82 полка совместно с ВВС РФ ликвидировали место дислокации противника у южного моста, где происходила ротация ВСУ, готовившихся к штурму. Видео предоставил волонтёр "Карма", история которого была рассказана RT. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил об улучшении позиций ВС РФ в Волчанске.

На Харьковском участке позиционные бои у Липцев, где число контратак ВСУ в последние дни заметно снизилось, пишет Олег Царёв. В Волчанске линия соприкосновения не меняется довольно долго.

"Ощущение, что после вторжения ВСУ в Курскую область и прорывных действий ВС России на Покровском направлении, Харьковский фронт стал второстепенным, хотя он сковывает определённые силы врага", — отметил Царёв.

Фото: commons.wikimedia.org/Апатинаити (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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