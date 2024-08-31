Климов: Заявление Столтенберга о праве ВСУ на атаки на РФ вышло с запозданием

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о праве ВСУ атаковать Курскую область поступило с большим опозданием, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. В беседе с "Лентой.ру" он объяснил, что это задержка свидетельствует о неискренности и попытке скрыть причастность блока НАТО к таким действиям.

"Они слишком долго думали. Если бы заявление прозвучало в тот же день или на следующий, стало бы ясно, что они связаны с этими операциями. Но после паузы они, видимо, считают, что весь мир поверит, будто Киев сам планирует и проводит такие операции. Возможно, Столтенберг не был в курсе, а указания поступили позже. В любом случае, его заявление не добавило ничего нового", — прокомментировал сенатор.

Ранее Столтенберг заявил, что наступление ВСУ на Курскую область законно, поскольку связано с правом Киева на самооборону. Он отметил, что Украина сама выбирает способы защиты, и международное право не ограничивает его границами с РФ. Это первый комментарий Альянса по поводу боёв в российском приграничье, пишет Welt am Sonntag. Столтенберг также подчеркнул, что Зеленский не обсуждал с НАТО планы атак ВСУ на Курскую область.

Фото: commons.wikimedia.org/Kuhlmann / MSC (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)