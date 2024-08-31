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Макговерн: F-16 ВВС Украины могут ещё раз случайно сбить из ЗРК Patriot
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Экс-аналитик ЦРУ: F-16 могут быть сбиты собственными ЗРК Patriot на Украине

Макговерн: F-16 ВВС Украины могут ещё раз случайно сбить из ЗРК Patriot

Самолёты F-16, переданные Киеву, могут оказаться бесполезными в ходе конфликта, поскольку станут не только мишенью для ВС РФ, но и "случайной" целью для систем ПВО ВСУ, таких как Patriot. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Neutrality Studies.

"Итак, мы знаем, насколько бесполезны борты F-16, раз уж русские сбивают эти самолёты при взлёте. Если только ракеты Patriot не собьют их первыми", — с сарказмом заметил Макговерн.

Эти комментарии появились на фоне материала The Wall Street Journal о крушении одного из переданных ВВС Украины истребителей F-16. Генштаб ВСУ подтвердил инцидент и отметил, что причины катастрофы расследует комиссия.

Позднее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит из комплекса ПВО Patriot из-за "дискоординации между подразделениями". Однако заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтвердить эту информацию, отметив, что Киев не запрашивал помощь.

Фото: commons.wikimedia.org/Noah Wulf (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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