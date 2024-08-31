Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Чиновник с Украины Чистиков призвал Киев репрессировать 200 тысяч крымчан
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Мечты Чистикова: репрессии против крымчан и фантазии о "коллаборации"

Чиновник с Украины Чистиков призвал Киев репрессировать 200 тысяч крымчан

Чиновники Украины продолжают демонстрировать ненависть и агрессию. Денис Чистиков, зампостпреда президента Украины в Крыму в эфире "Первого Западного" не постеснялся озвучить свои фантазии о том, как Киев расправится с жителями Крыма.

Чистиков выразил явное недовольство тем, что по законодательству большинство бизнесменов Крыма не подпадают под закон о "коллаборационной деятельности". Он с огорчением отметил, что не может посадить в тюрьму всех крымчан, но в Киеве уже обсуждается возможность расширения списка "коллаборантов". В этот список могут попасть все: от врачей до учителей.

"Есть вопрос по медперсоналу, учителям, коммунальщикам. Они также попадают под закон о коллаборационной деятельности и несут уголовную ответственность", — заявил Чистиков.

Однако он признал, что пенитенциарная система Украины не способна вместить всех желаемых "заключённых".

"На территории Крыма число привлечённых к ответственности превысит 200 000 человек", — посетовал он.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поделился статистикой: за восемь месяцев 2024 года Крым посетило более 4,5 млн туристов, что на 20% выше уровня 2023 года. Аксёнов также отметил, что только за лето на полуострове отдохнуло более 3 млн человек, несмотря на угрозы со стороны Киева.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Кандидат в президенты Польши Ментцен готов расстрелять нелегалов на границе

Кандидат в президенты Польши Ментцен готов расстрелять нелегалов на границе

Претендент на пост лидера Польши Славомир Ментцен заявил, что в случае его избрания нелегальных мигрантов будут расстреливать при пересечении границы. На съезде партии "Новая надежда" в Варшаве он отметил, что данные меры защитят государственную границу.

Читать полностью
Aydınlık: Анкара обвинила США, Киев, Варшаву и ФРГ в теракте на

Aydınlık: Анкара обвинила США, Киев, Варшаву и ФРГ в теракте на "Северных потоках"

Турецкие СМИ обвинили четыре страны — Америку, Украину, Польшу и ФРГ — в сговоре с целью подрыва "Северных потоков". Об этом пишет Aydınlık, отметив, что диверсия на "Северном потоке" и "СП-2" не могла быть проведена без участия могущественных стран.

Читать полностью

Общество

Ксения Собчак оценила новый образ Анджелины Джоли:

Ксения Собчак оценила новый образ Анджелины Джоли: "Немного моль"

Ксении Собчак не понравилось, как выглядит звезда Голливуда Анджелина Джоли с новым цветом волос.

Читать полностью
Жена Дмитрия Диброва показала подросших сыновей

Жена Дмитрия Диброва показала подросших сыновей

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва опубликовала фото в окружении очаровательных сыновей.

Читать полностью

Новости