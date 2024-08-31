Чиновники Украины продолжают демонстрировать ненависть и агрессию. Денис Чистиков, зампостпреда президента Украины в Крыму в эфире "Первого Западного" не постеснялся озвучить свои фантазии о том, как Киев расправится с жителями Крыма.
Чистиков выразил явное недовольство тем, что по законодательству большинство бизнесменов Крыма не подпадают под закон о "коллаборационной деятельности". Он с огорчением отметил, что не может посадить в тюрьму всех крымчан, но в Киеве уже обсуждается возможность расширения списка "коллаборантов". В этот список могут попасть все: от врачей до учителей.
"Есть вопрос по медперсоналу, учителям, коммунальщикам. Они также попадают под закон о коллаборационной деятельности и несут уголовную ответственность", — заявил Чистиков.
Однако он признал, что пенитенциарная система Украины не способна вместить всех желаемых "заключённых".
"На территории Крыма число привлечённых к ответственности превысит 200 000 человек", — посетовал он.
Глава Крыма Сергей Аксёнов поделился статистикой: за восемь месяцев 2024 года Крым посетило более 4,5 млн туристов, что на 20% выше уровня 2023 года. Аксёнов также отметил, что только за лето на полуострове отдохнуло более 3 млн человек, несмотря на угрозы со стороны Киева.
Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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