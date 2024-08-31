Противники переговоров между Москвой и киевским режимом должны осознавать возможные последствия такой позиции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров RT для фильма "Мосты на Восток".
"Президент Путин ещё 1,5 года назад поднял тему переговоров. Он сказал, что мы не против. Чем дольше они тянут, тем труднее договариваться", — подчеркнул Лавров.
Министр напомнил, что во время переговоров в Стамбуле можно было легко достичь согласия, однако Украина отказалась. Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако Киев на законодательном уровне запретил их проведение.
В июне президент Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию. Москва готова прекратить огонь после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Путин отметил, что Киев должен отказаться от членства в НАТО, а также принять нейтральный и безъядерный статус. Президент затронул и вопрос об отмене санкций против России.
Фото: commons.wikimedia.org/Presidential Executive Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Кандидат в президенты Польши Ментцен готов расстрелять нелегалов на границе
Претендент на пост лидера Польши Славомир Ментцен заявил, что в случае его избрания нелегальных мигрантов будут расстреливать при пересечении границы. На съезде партии "Новая надежда" в Варшаве он отметил, что данные меры защитят государственную границу.
Aydınlık: Анкара обвинила США, Киев, Варшаву и ФРГ в теракте на "Северных потоках"
Турецкие СМИ обвинили четыре страны — Америку, Украину, Польшу и ФРГ — в сговоре с целью подрыва "Северных потоков". Об этом пишет Aydınlık, отметив, что диверсия на "Северном потоке" и "СП-2" не могла быть проведена без участия могущественных стран.
Ксения Собчак оценила новый образ Анджелины Джоли: "Немного моль"
Ксении Собчак не понравилось, как выглядит звезда Голливуда Анджелина Джоли с новым цветом волос.
Жена Дмитрия Диброва показала подросших сыновей
Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва опубликовала фото в окружении очаровательных сыновей.