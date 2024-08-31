Лавров обратился к противникам переговоров РФ и Украины: Дальше вам будет труднее

Противники переговоров между Москвой и киевским режимом должны осознавать возможные последствия такой позиции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров RT для фильма "Мосты на Восток".

"Президент Путин ещё 1,5 года назад поднял тему переговоров. Он сказал, что мы не против. Чем дольше они тянут, тем труднее договариваться", — подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что во время переговоров в Стамбуле можно было легко достичь согласия, однако Украина отказалась. Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако Киев на законодательном уровне запретил их проведение.

В июне президент Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию. Москва готова прекратить огонь после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Путин отметил, что Киев должен отказаться от членства в НАТО, а также принять нейтральный и безъядерный статус. Президент затронул и вопрос об отмене санкций против России.

Фото: commons.wikimedia.org/Presidential Executive Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)