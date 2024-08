Американский экономист и профессор Джеффри Сакс заявил, что Вашингтон не только поддерживает ВС Украины материально, но и активно участвует в принятии стратегических решений.

"Мы в горячей войне, поскольку не только финансируем, поставляем оборудование, имеем цели, стратегию, но и располагаем персоналом на местности. Они необязательно в форме ВС США, иногда это наёмники, иногда они не опознаны. Но они решают, и Россия знает это. И это причина для тревоги", — отметил Сакс в интервью Такеру Карлсону.

Россия считает, что поставки вооружений ВСУ препятствуют урегулированию конфликта, вовлекают НАТО в борьбу. Министр Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием станут законными целями для ВС России. Америка и НАТО участвуют в конфликте подготовкой кадров на территории других стран. В Кремле указывали, что усиление Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Deputy Secretary of Defense Kathleen H. Hicks (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)