Профессор Джеффри Сакс, директор Центра развития Колумбийского университета, в интервью Такеру Карлсону выразил мнение, что Украина терпит крах на поле боя, а операция ВСУ в Курской области не имеет военного смысла.

"Украина проигрывает. У них нет людей, оружия и ПВО", — заявил он.

По мнению эксперта, операция ВСУ в Курской области "лишена смысла с военной точки зрения". Сакс отметил, что Россия выдвигала предложения о переговорах и решении, но "Запад, Америка и Великобритания отказывались", утверждая, что они одержат победу. В результате Украина понесла тяжёлые потери.

Профессор Сакс также подчеркнул, что конфликт продолжается, потому что никто на Западе не хочет взять на себя ответственность за его завершение. МО РФ 8 августа сообщало, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях объявили КТО. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что под оккупацией ВСУ находятся 2 000 человек, о судьбе которых нет данных.

Фото: commons.wikimedia.org/Elekes Andor (Creative Commons Attribution 4.0 International)