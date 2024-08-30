Профессор Джеффри Сакс, директор Центра развития Колумбийского университета, в интервью Такеру Карлсону выразил мнение, что Украина терпит крах на поле боя, а операция ВСУ в Курской области не имеет военного смысла.
"Украина проигрывает. У них нет людей, оружия и ПВО", — заявил он.
По мнению эксперта, операция ВСУ в Курской области "лишена смысла с военной точки зрения". Сакс отметил, что Россия выдвигала предложения о переговорах и решении, но "Запад, Америка и Великобритания отказывались", утверждая, что они одержат победу. В результате Украина понесла тяжёлые потери.
Профессор Сакс также подчеркнул, что конфликт продолжается, потому что никто на Западе не хочет взять на себя ответственность за его завершение. МО РФ 8 августа сообщало, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях объявили КТО. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что под оккупацией ВСУ находятся 2 000 человек, о судьбе которых нет данных.
Фото: commons.wikimedia.org/Elekes Andor (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Страны БРИКС разработали рамочную основу по климатическим вопросам
Государства БРИКС разработали рамочную основу, касающуюся климатических вопросов и устойчивого развития, в которой содержатся ключевые моменты совместной деятельности. Об этом стало известно 30 августа на сайте Министерства экономического развития России.
Сырский назначил нового командующего ВВС Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил нового исполняющего обязанности командующего ВВС Украины
Средний балл ЕГЭ для поступления в МГУ на бюджет составил 86,10
Средний балл ЕГЭ для бюджетного поступления в МГУ составил 86,10 баллов, сообщил ректор университета Виктор Садовничий. Он отметил, что этот показатель немного выше, чем в предыдущем году, когда средний результат экзамена достиг 84,94 балла.
Марина Юдашкина показала кудрявых внуков: "На дедушку похожи"
Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина поделилась очаровательных семейным контентом с внуками.