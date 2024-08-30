Депутат Рады Марьяна Безуглая выразила обеспокоенность тем, что оборона ВСУ под Угледаром в Донецкой Республике может развалиться из-за вывода 72 бригады. В Telegram она отметила, что главком ВСУ Александр Сырский забирает бригаду, хорошо знающую местность.

Безуглая привела примеры, когда подобные шаги уже приводили к катастрофе в Торецке и Новгородском. Ситуация на Донбассе остаётся сложной для ВСУ, особенно на красноармейском направлении.

Безуглая пишет: "У меня масса обращений от военных в отчаянии, Сырский забирает 72 бригаду из Угледара, она прекрасно знает местность. Россияне готовятся. Это будет катастрофа как с Торецком и Нью-Йорком, когда оттуда забрали 24 бригаду ВСУ. Он специально расшатывает фронт".

Именно она ранее сообщила, что истребитель F-16 на Украине был сбит комплексом ЗРК Patriot ВСУ, в то время как в докладах писали об ошибке пилота.

Фото: commons.wikimedia.org/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)





