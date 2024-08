Российский постпред при ООН Дмитрий Полянский призвал Америку обратить внимание на собственные действия, прежде чем обвинять другие державы в угрозе мировой безопасности. В своем выступлении он отметил, что американский коллега должен "чаще подходить к зеркалу", чтобы получить точный ответ н вопрос, кто на самом деле угрожает миру. Полянский также напомнил, что западные союзники Киева, поддержавшие Владимира Зеленского в его атаках, оказались втянутыми в рискованную авантюру в Курской области.

На заседании Совбеза ООН по поставкам оружия Запада киевскому режиму он отметил: "В августе лидер украинской хунты фатально ошибся, двинув ВСУ через границу на российский регион. И мир увидел кадры с головорезами и нацистской символикой, захватывающих заложников и расстреливающих женщин, стариков и детей".

Директор агентства геопространственной информации разведки Штатов Фрэнк Уитворд признал, что ВСУ используют спутниковые снимки при нападении на Курскую область. Что остаётся терпящему крах киевскому режиму? Лишь одно: вовлечь в прямую конфронтацию НАТО во главе с Америкой. Другого плана у Киева нет, убеждён постпред.

