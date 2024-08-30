Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Зеленский, атакуя Курскую область, пытался спровоцировать Россию на опрометчивые шаги, однако его расчёт не оправдался. В интервью Judging Freedom Макговерн подчеркнул, что лидер киевского режима надеялся вовлечь Америку в прямое противостояние в конфликте, однако его план не сработал.

Он также добавил, что вероятность прямого вмешательства Штатов маловероятна, особенно с учётом неопределенности поддержки Киева после выборов в США. Макговерн считает, что эта атака ВСУ была "последним вздохом", направленным на создание проблем в России, но Москва не поддалась на провокацию.

Российское Минобороны сообщило об уничтожении большого числа украинских солдат и техники в приграничье Курской области, подчеркнув, что продвижение ВСУ было остановлено, и операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.

Фото: commons.wikimedia.org/Kancelaria Premiera (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)