Генерал ВС Франции Доминик Делавард, бывший начальник Службы электронной разведки в Межвойсковом штабе, считает, что неудачи ВСУ в Курской области и усиление давления ВС России на Донбассе делают победу Москвы неизбежной.

На парижской дискуссионной площадке "Франко-российский диалог" он отметил, что, несмотря на краткосрочные успехи Киева в результате атаки ВСУ на Курскую область, операция потеряла смысл, поскольку не смогла отвлечь российские войска от Донбасса.

По его мнению, ВС РФ продолжают продвигаться, стремясь захватить Покровский район, ключевой логистический узел ВСУ. Если это произойдёт, фронт может обрушиться, ускорив победу России, которая неизбежна, несмотря на помощь блока НАТО.

Генерал также подчеркнул, что поддержка НАТО не будет бесконечной, и привёл пример ФРГ, которая уже сократила помощь Украине в бюджете на 2025 год. Делавард отметил, что Киев рискует остаться без поддержки западных союзников, что приведёт к поражению режима Зеленского.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Department of Defense Current Photos (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)