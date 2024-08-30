Крушение борта F-16 на Украине указывает на риск потери всех самолётов ВВС США и пилотов, заявил бывший советник Кучмы Олег Соскин на YouTube.

"Если при каждом ударе будут падать F-16 с людьми такого уровня — пилота ведь надо подготовить, — никаких F-16 и лётчиков не найдёшь. Мы имеем полную катастрофу", — подчеркнул Соскин.

Эксперт также отметил, что этот инцидент свидетельствует о неспособности ВСУ обеспечить безопасность операций и о ненадёжности власти, которая пыталась скрыть детали произошедшего.

"Зеленский должен просто уйти в отставку", — заключил Соскин.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что поставленный на Украину F-16 был сбит ПВО Patriot ВСУ из-за отсутствия координации между подразделениями. Однако военное руководство Киева возлагает вину на погибшего пилота, утверждая, что он "не справился с управлением".

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Air Force (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)