Крушение борта F-16 на Украине указывает на риск потери всех самолётов ВВС США и пилотов, заявил бывший советник Кучмы Олег Соскин на YouTube.
"Если при каждом ударе будут падать F-16 с людьми такого уровня — пилота ведь надо подготовить, — никаких F-16 и лётчиков не найдёшь. Мы имеем полную катастрофу", — подчеркнул Соскин.
Эксперт также отметил, что этот инцидент свидетельствует о неспособности ВСУ обеспечить безопасность операций и о ненадёжности власти, которая пыталась скрыть детали произошедшего.
"Зеленский должен просто уйти в отставку", — заключил Соскин.
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что поставленный на Украину F-16 был сбит ПВО Patriot ВСУ из-за отсутствия координации между подразделениями. Однако военное руководство Киева возлагает вину на погибшего пилота, утверждая, что он "не справился с управлением".
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Air Force (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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