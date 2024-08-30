Украинские солдаты в Курской области вынуждены прятаться, чтобы выжить, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Judging Freedom.

"Они скрываются, прячутся и ничего не могут добиться", — сказал он.

Джонсон отметил, что ВСУ не обладают истребителями для установления контроля над транспортными узлами. Кроме того, они истощили запасы мобильной артиллерии, что значительно ослабило потенциал армии. Аналитик назвал атаку ВСУ на Курскую область одной из самых безрассудных операций.

"Они бегают кругом как тараканы ночью на кухне. И ничего не контролируют", — подчеркнул Джонсон.

По данным МО России, подразделения ВС РФ уничтожили за время боёв в приграничье Курской области более 7 800 украинских военных, 75 танков, 36 БМП, 64 БТР и 15 пусковых установок систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.

Фото: commons.wikimedia.org/teteria sonnna from Obukhiv, Ukraine (Commons Attribution 2.0 Generic license)