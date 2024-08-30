Киевский режим не даёт согласия на эксгумацию останков жертв Волынской резни, но разрешает эксгумацию солдат вермахта. Об этом заявил директор Института памяти Польши IPN Кароль Навроцкий в интервью PAP.
Навроцкий напомнил, что с 2020-го Украина получила девять запросов по вопросам эксгумации жертв Волынской резни, но все проигнорировала. Несмотря на поддержку Киева в СВО, отсутствие согласия на захоронение жертв Волынского геноцида для Варшавы остаётся проблемой.
Он также отметил, что Украина дала согласие на эксгумацию 74 солдат вермахта, уничтоженных во время ВОВ, что вызвало непонимание польской стороны. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что урегулирование вопросов, связанных с Волынской резнёй, будет одним из условий вступления Украины в ЕС.
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