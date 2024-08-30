ВСУ готовят новую высадку на Кинбурнскую косу, утверждает подпольщик Лебедев

ВС Украины готовят новую высадку на Кинбурнскую косу между городом Очаков и Херсонской областью, сообщил "АиФ" лидер николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Вчера пришли данные, что по Николаеву катается много джипов с иностранцами. И возят штурмовые надувные лодки. Сегодня уточнили, что это по правобережью, в стороне Варваровки. Понятно, что не на Херсонском участке готовят атаку, скорее, на Кинбурнскую косу. Будем смотреть, что происходит в Очакове, Черноморке, и передавать ВС РФ", — поделился Лебедев.

По словам подпольщика, он часто получает задания от российской стороны. Отправляет одного человека, за ним второго, третьего. Они друг друга не знают. Подполье собирает все сведения и передаёт, добавил Лебедев.

Фото: commons.wikimedia.org/Виктор Красюк (Creative Commons Attribution 4.0 International)