ВСУ готовят новую высадку на Кинбурнскую косу, утверждает подпольщик Лебедев

ВС Украины готовят новую высадку на Кинбурнскую косу между городом Очаков и Херсонской областью, сообщил "АиФ" лидер николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Вчера пришли данные, что по Николаеву катается много джипов с иностранцами. И возят штурмовые надувные лодки. Сегодня уточнили, что это по правобережью, в стороне Варваровки. Понятно, что не на Херсонском участке готовят атаку, скорее, на Кинбурнскую косу. Будем смотреть, что происходит в Очакове, Черноморке, и передавать ВС РФ", — поделился Лебедев.
По словам подпольщика, он часто получает задания от российской стороны. Отправляет одного человека, за ним второго, третьего. Они друг друга не знают. Подполье собирает все сведения и передаёт, добавил Лебедев.
Фото: commons.wikimedia.org/Виктор Красюк (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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