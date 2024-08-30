Конфликт между Боррелем и Сийярто в Брюсселе: разногласия по Украине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель и глава МИД Венгрии Петер Сийярто поссорились на закрытой встрече в Брюсселе, ссылается Politico на свои источники. По прибытии в здание Совета Евросоюза Боррель предложил снять ограничения на применение ВСУ переданного оружия для ударов по России. Сийярто выступил против данного предложения, назвав идеи Борреля безрассудными.
"Ярость его должна быть остановлена", — заявил венгерский дипломат.
Ранее Боррель сообщил, что главы Минобороны стран европейского объединения не договорились об отмене ограничений на применение вооружений Запада, поставляемых Киеву для ударов по России. По его словам, члены ЕС решили, что этот вопрос следует решать двусторонне, и решение должно приниматься непосредственно поставщиками оружия.
Фото: commons.wikimedia.org/Johanna Leguerre / European Union, 2023 (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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