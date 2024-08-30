Бойцы ВС России нашли клейматор с высеченным трезубцем в вещах уничтоженных украинских солдат в Курской области. Устройство продемонстрировали военкору RT Александру Яремчуку. Возможно, что ВСУ собирались использовать его для постановки печатей на тела пленных и погибших.
Бойцы добровольческого корпуса МО РФ показали устройство Яремчуку. Во время одного из последних штурмов командир группы ОБСпН "Арбат" с позывным "Пика" завёл свою группу так, чтобы отрезать силы противника друг от друга. Украинские боевики попытались сбежать, но удалось далеко не всем. Также стало известно, что ВСУ отправляют под Курск уголовников с указанием стрелять по всем, включая детей, стариков и женщин.
Один из пленных рассказал, что рота ВСУ "Шквал" состоит из заключённых. Их перекинули в Сумы, оттуда — на приграничье. Командиры остались под Харьковом — из-за их отсутствия боевики занимаются мародёрством, а в ответ на огонь ВС РФ бегут.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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