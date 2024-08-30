Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Посольство РФ: дипмиссия Украины в Лондоне способна вербовать наёмников
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Посольство РФ обвиняет украинскую дипмиссию в Лондоне в рекрутировании наёмников

Посольство РФ: дипмиссия Украины в Лондоне способна вербовать наёмников

Есть основания полагать, что посольство Украины в Лондоне вовлечено в вербовку наёмников для участия в СВО против России, сообщили РИАН в российской дипмиссии.

"Широко известно, что дипмиссии Украины за границей участвуют в рекрутировании наёмников для боестолкновений против России — в частности, в Интернациональный легион. После начала СВО в эту деятельность вовлечено и посольство Украины в Британии", — сообщили в посольстве РФ.

Ранее Мария Захарова заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию, вербуя наёмников через свои посольства. МО РФ неоднократно утверждало, что Киев использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а ВС РФ продолжат их уничтожение по всей территории Украины. По словам самих наёмников, ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик из-за интенсивности конфликта, несопоставимой с тем, что они привыкли видеть на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Фото: commons.wikimedia.org/Krokodyl (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Мир

ЦАХАЛ: в операции на юге Газы ликвидированы от 250 радикалов

ЦАХАЛ: в операции на юге Газы ликвидированы от 250 радикалов

Израильские военные ликвидировали более 250 радикалов за минувшие сутки в ходе боёв в южной и центральной частях анклава Газы. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Читать полностью
Полковник Штрусс: Берлин завершил вывод ВС Германии из Нигера

Полковник Штрусс: Берлин завершил вывод ВС Германии из Нигера

ФРГ завершила вывод военного контингента из Нигера. Об этом стало известно во время церемонии в Ниамее от начштаба ВС страны Мамане Сани Киау и полковника Бундесвера Карстена Штрусса.

Читать полностью

Общество

Первая ветка Московского метро получит 27-ю станцию в сентябре

Первая ветка Московского метро получит 27-ю станцию в сентябре

В начале августа 2024 года был осуществлен технический запуск участка Сокольнической линии метро между станциями "Новомосковская" и "Потапово". Завершение строительства конечной станции красной линии подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Читать полностью
Вдова бизнесмена Владимира Когана вошла в список самых состоятельных женщин России

Вдова бизнесмена Владимира Когана вошла в список самых состоятельных женщин России

По данным Forbes, Людмила Коган, вдова питерского предпринимателя Владимира Когана, впервые оказалась в обновленном списке десяти богатейших женщин страны.

Читать полностью

Новости