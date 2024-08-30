Есть основания полагать, что посольство Украины в Лондоне вовлечено в вербовку наёмников для участия в СВО против России, сообщили РИАН в российской дипмиссии.
"Широко известно, что дипмиссии Украины за границей участвуют в рекрутировании наёмников для боестолкновений против России — в частности, в Интернациональный легион. После начала СВО в эту деятельность вовлечено и посольство Украины в Британии", — сообщили в посольстве РФ.
Ранее Мария Захарова заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию, вербуя наёмников через свои посольства. МО РФ неоднократно утверждало, что Киев использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а ВС РФ продолжат их уничтожение по всей территории Украины. По словам самих наёмников, ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик из-за интенсивности конфликта, несопоставимой с тем, что они привыкли видеть на Ближнем Востоке и в Афганистане.
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