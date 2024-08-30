Журналистке The Times Кэтрин Филп закроют въезд в РФ после того, как она незаконно посетила Курскую область и опубликовала материал о поездке. Посольство России в Лондоне объявило о решении в отношении журналистки. В ведомстве подчеркнули, что Филп, прибыв в регион с ВСУ, грубо нарушила правила работы иностранных журналистов в России.
Ранее сообщалось, что Филп побывала в Судже и в деревне рядом, став свидетельницей того, как представитель ВС Украины показывал жителям фильм об СВО с точки зрения Киева. Также сообщалось, что Курскую область незаконно посетил корреспондент The Sun Джером Старки.
В конце августа ФСБ возбудила уголовные дела против корреспондентов из ФРГ и Украины, которые незаконно побывали в Курской области. Ранее ведомство возбудило дело в отношении сотрудников СМИ из Италии, также нарушивших правила пребывания в приграничье.
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