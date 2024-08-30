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Журналистке Times Филп закроют въезд в Россию после приезда в Суджу
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Въезд в Россию для журналистки The Times закрыт после незаконного посещения Суджи

Журналистке Times Филп закроют въезд в Россию после приезда в Суджу

Журналистке The Times Кэтрин Филп закроют въезд в РФ после того, как она незаконно посетила Курскую область и опубликовала материал о поездке. Посольство России в Лондоне объявило о решении в отношении журналистки. В ведомстве подчеркнули, что Филп, прибыв в регион с ВСУ, грубо нарушила правила работы иностранных журналистов в России.

Ранее сообщалось, что Филп побывала в Судже и в деревне рядом, став свидетельницей того, как представитель ВС Украины показывал жителям фильм об СВО с точки зрения Киева. Также сообщалось, что Курскую область незаконно посетил корреспондент The Sun Джером Старки.

В конце августа ФСБ возбудила уголовные дела против корреспондентов из ФРГ и Украины, которые незаконно побывали в Курской области. Ранее ведомство возбудило дело в отношении сотрудников СМИ из Италии, также нарушивших правила пребывания в приграничье.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Department of State from United States (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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