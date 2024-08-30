Украина требует от Монголии ареста Путина: что будет с визитом президента РФ?

Монголия, признающая юрисдикцию МУС, обязана выполнить ордер на арест президента РФ Владимира Путина, заявил МИД Украины. Обращение опубликовано на сайте ведомства.

"Путин и другие члены военно-политического руководства России должны предстать перед правосудием", — говорится в заявлении МИДа.

Путин запланировал визит в Монголию на следующей неделе, 3 сентября. Кремль не беспокоится о возможном аресте лидера.

"У нас прекрасный диалог с друзьями в Монголии", — пояснил Дмитрий Песков, добавив, что детали поездки тщательно подготовлены.

По данным Bloomberg, Путину обещано, что его не арестуют во время визита, и монгольский МИД провёл встречу с дипломатами массы стран, объяснив детали визита Путина.

Этой весной представитель Монголии Эрдэнэбалсурен Дамдин впервые вошёл в состав судей МУС. Он учился на юрфаке Иркутского госуниверситета и работал старшим прокурором в Генпрокуратуре Монголии. Этот факт был высоко оценён властями Монголии. Президент Хурэлсух Ухнаа видит в этом доказательство "растущей репутации и статуса на международной арене". Эрдэнэбалсурен несёт ответственность за защиту международного права и уголовного правосудия от имени Монголии.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)