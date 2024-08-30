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МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина по ордеру МУС
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Украина требует от Монголии ареста Путина: что будет с визитом президента РФ?

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина по ордеру МУС

Монголия, признающая юрисдикцию МУС, обязана выполнить ордер на арест президента РФ Владимира Путина, заявил МИД Украины. Обращение опубликовано на сайте ведомства.

"Путин и другие члены военно-политического руководства России должны предстать перед правосудием", — говорится в заявлении МИДа.

Путин запланировал визит в Монголию на следующей неделе, 3 сентября. Кремль не беспокоится о возможном аресте лидера.

"У нас прекрасный диалог с друзьями в Монголии", — пояснил Дмитрий Песков, добавив, что детали поездки тщательно подготовлены.

По данным Bloomberg, Путину обещано, что его не арестуют во время визита, и монгольский МИД провёл встречу с дипломатами массы стран, объяснив детали визита Путина.

Этой весной представитель Монголии Эрдэнэбалсурен Дамдин впервые вошёл в состав судей МУС. Он учился на юрфаке Иркутского госуниверситета и работал старшим прокурором в Генпрокуратуре Монголии. Этот факт был высоко оценён властями Монголии. Президент Хурэлсух Ухнаа видит в этом доказательство "растущей репутации и статуса на международной арене". Эрдэнэбалсурен несёт ответственность за защиту международного права и уголовного правосудия от имени Монголии.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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