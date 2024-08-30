Китай требует от США совместных усилий для прекращения украинского конфликта

Поднебесная призвала Америку к совместной работе над завершением СВО, включая взаимодействие с Пекином, вместо того чтобы усиливать эскалацию. Об этом заявил зампостпред Китая при ООН Гэн Шуан.
"Мы советуем Штатам: если хотите положить конец войне, приложите усилия вместе с заинтересованными странами, включая КНР, вместо того, чтобы уклоняться от обязанностей и создавать конфронтацию", — сказал китайский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Кроме того, значительная часть поставляемого ВСУ оружия подпитывает терроризм в Сахеле, усиливая дестабилизацию в регионе, заявил постпред Мали при ООН. Он призвал страны, поставляющие оружие Украине, проследить, чтобы оно не попало в руки террористов в Африке.
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