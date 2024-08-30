Бригада "Север V" ВС РФ ведёт тяжёлые бои в районе Григоровки

Бойцы бригады "Север V" Добровольческого корпуса в составе группировки "Юг" ведут штурмы в районе Григоровки неподалёку от Часов Яра в ДНР, сообщил представитель корпуса ТАСС.
"Наша бригада ведёт тяжёлые бои по штурму Григоровки. Операторы БПЛА помогают пехоте двигаться вперёд", — рассказал собеседник агентства.
На кадрах, предоставленных ТАСС, бойцы бригады сбрасывают боеприпас с коптера на пехотинцев ВСУ, поражая одного из них. Ранее сообщалось, что подразделения "Южной" группировки улучшили положение на переднем крае, ударив по личному составу и технике противника в районах Переездного, Зализнянского, Григоровки, Райгородока, Часов Яра и других неселённых пунктов.
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